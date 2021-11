Paulí i Arteaga, convocats amb la selecció espanyola

Actualitzada 19/11/2021 a les 13:55

Oriol Paulí i Víctor Arteaga han estat convocats pel seleccionador espanyol, Sergio Scariolo, per formar part de l'equip que afrontarà la setmana que ve la primera finestra FIBA, de preparació per al Mundial 2023. Espanya jugarà divendres 26 a Skopje contra Macedònia i el dilluns 29 davant Geòrgia a Jaen, mentre que Ucraïna, que és el quart equip del grup, s'haurà d'enfrontar als espanyols en un doble partit el pròxim mes de febrer. A la llista també hi ha present Quino Colom, campió del món amb Espanya el 2019.