Xavier Espot es reuneix amb el president de la FIA, Jean Todt

Actualitzada 18/11/2021 a les 06:03

El cap de Govern, Xavier Espot, va reunir-se amb el president de la FIA (Federació Internacional d’Automobilisme), Jean Todt, a l’edifici administratiu de Govern. El màxim dirigent de l’automobilisme mundial estava al Principat convidat per l’Automòbil Club d’Andorra per assistir a la presentació del llibre que commemora els 50 anys del Ral·li d’Andorra, escrit per Josep Autet, que va celebrar-se dimarts al vespre a l’Auditori Nacional, a Ordino.Durant la trobada, els dos dirigents van intercanviar punts de vista sobre diversos aspectes en una trobada organitzada perquè tant Espot com Todt poguessin conèixer-se.