Vicky Jiménez supera la 80a del món a la primera ronda a l'Uruguai

La tennista derrota Beatriz Haddad Maia, primera cap de sèrie del torneig

Vicky Jiménez Kasintseva segueix amb la progressió i després de proclamar-se campiona diumenge passat del Torneig ITF W25 d’Aparecida de Goiânia, va arrencar la nova setmana de competició per la porta gran en derrotar per 3 a 6 i 4 a 6 la número 80 del món, la brasilera Beatriz Haddad Maia, a la primera ronda del WTA Montevideo Open, campionat de categoria 125.



La contrincant era la primera cap de sèrie del campionat que s’està disputant a l’Uruguai, però la jove tennista va fer un partit seriós i amb determinació per acabar donant la primera gran sorpresa del torneig imposant-se