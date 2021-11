El plec de bases de Prada de Moles indica que la societat adjudicatària no pot cedir o vendre més d’un 30 per cent de les seves accions

Gerard Piqué no podrà vendre la totalitat de la seva part de l’FC Andorra si l’entitat acaba obtenint la concessió per la construcció i explotació del nou Prada de Moles. El central del Barça i accionista majoritari del club no ha manifestat en cap cas la intenció de desprendre’s de la seva part del club, però en el cas que l’FC Andorra SAOE acabés sent l’adjudicatària de la instal·lació, el document obliga “per tot el temps de la concessió, a no cedir, directament ni indirectament, les accions de la societat adjudicatària ni a modificar els beneficiaris efectius de la mateixa