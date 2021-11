Cistelles contra l'addicció

Dotze pacients de l’UCA realitzen entrenaments setmanals de bàsquet gràcies al programa One Team del MoraBanc Andorra

L’esport, especialment en l’àmbit professional, treu en algunes ocasions la pitjor cara de les persones. Insults, agressions o faltes de respecte apareixen, desgraciadament, massa sovint relacionades amb aquest món arreu. Però l’esport, evidentment, és molt més que això i també pot ajudar la gent a superar els seus problemes i intentar fer un món millor amb diverses propostes solidàries.



Una d’aquestes és One Team, una iniciativa creada per l’Eurolliga que obliga tots els clubs participants a fer un programa per ajudar amb el bàsquet un col·lectiu en risc d’exclusió social. En la primera ocasió, des del MoraBanc Andorra es van organitzar