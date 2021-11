Andorra es queda amb la mel als llavis contra França (5-5)

Actualitzada 18/11/2021 a les 09:48

La selecció absoluta va empatar a cinc contra França a la tercera jornada de l’Europeu en un partit gairebé rodó dels tricolors on només va faltar el triomf. Els gals estaven sent la gran sensació del Campionat d’Europa, ja que havien guanyat dues de les potències, Portugal i Itàlia.Els tricolors van canviar de xip respecte a duels anteriors i van arrencar guanyant amb una diana d’Oriol Antequera d’inici. Els gals van capgirar el partit (1-3), però Bernat Picanyol i dues dianes de Gerard Miquel van remuntar a la segona meitat. França va tornar a empatar i Nil Dilmé a posar a Andorra per davant, però els gals van fer el 5 a 5 definitiu en un últim minut en què Gerard Miquel va gaudir d’un penal i una falta directa per aconseguir el triomf.Els tricolors s’enfrontaran avui a Itàlia (19.30 hores).