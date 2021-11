Màniga ampla al plec de bases del nou Prada de Moles

Actualitzada 17/11/2021 a les 11:03

El plec de bases per a la reforma de Prada de Moles deixa màniga ampla pel que fa als requeriments per la nova infraestructura, ja que el document especifica únicament sobre els requisits de les obres que “l’edifici ha d’estar adequat a la normativa vigent per a garantir, com a mínim, la competició en la categoria de la primera divisió de la RFEF o superior”. Les diferències entre la Primera RFEF, en què milita actualment l’FC Andorra (principal candidat a fer-se amb la concessió de l’estadi), i la Primera Divisió espanyola, on un dels propietaris, Gerard Piqué, ja ha dit que vol dur el club, són grans, per això sorprèn la poca concreció al plec de bases sobre les característiques que haurà de tenir el nou camp, una infraestructura per a més de 50 anys i amb un cost elevat, segons les previsions.Sense anar més lluny, els requisits de la Primera RFEF pel que fa a l’aforament dels estadis és de 4.000 espectadors mentre que a la Segona Divisió són de 6.000 espectadors, i a la Primera Divisió de 15.000 espectadors, una xifra que tindria el nou Prada de Moles amb un sistema de graderies retràctils, tal com va explicar el Diari. Les normatives de l’LFP (Lliga de Futbol Professional espa­nyola) són molt més estrictes en altres aspectes com la il·luminació, les instal·lacions per a la premsa, amb l’obligatorietat de tenir cabines per ràdio i televisió, sala de premsa i punt per realitzar entrevistes, o també pel que fa a seguretat, amb la instal·lació d’una unitat de control organitzatiu o un sistema informatitzat de venda d’entrades i d’accessos als estadis.De fet, l’únic requisit al plec de bases de Prada de Moles no és pròpiament de la instal·lació, sinó del camp d’entrenament que hi haurà al costat del futur estadi de la FAF, als terrenys de l’antic Càmping Internacional, i el document assenyala que l’adjudicatari tindrà l’obligació de “construir un camp d’entrenament d’un mínim de 105x68 amb gespa sintètica, amb vestidors i graderies”.Més enllà de les característiques en si, el plec de bases confirma la informació avançada pel Diari de convertir el futur Prada de Moles en un recinte que aculli activitats que vagin més enllà de l’esport, com ara actes de cultura i lleure, i que hi hagi un aparcament.Tal com va explicar aquest rotatiu, la concessió de la futura instal·lació serà de 35 anys amb la possibilitat d’ampliar-la 25 anys més si hi ha obres de millora, i el plec de bases deixa la porta oberta que el comú d’Encamp participi de manera parcial en el finançament del nou camp, però deixa clar que el comú no avalarà cap possible préstec que sol·liciti el concessionari. En canvi, tal com va explicar la cònsol major encampadana, Laura Mas, el concessionari haurà d’aportar un cànon mensual o anual que pot intercanviar-se per pagament en espècies pel que fa a publicitat, o d’ús de la instal·lació.