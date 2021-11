Actualitzada 17/11/2021 a les 12:01

EVA IGLESIAS, NOVA DIRECTORA FINANCERA DE L'ENTITAT





El club va agrair els serveis i professionalitat de Sergi Romero, anterior director financer. El MoraBanc Andorra va anunciar ahir la incorporació d’Eva Iglesias a l’staff directiu del club com a nova directora financera de l’entitat. Iglesias és una economista llicenciada per la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, i amb un post­grau a Esade en control de gestió avançat. Acumula 17 anys d’experiència en el món de l’empresa i les finances i fins fa poc era la directora de planificació estratègica de FEDA.El club va agrair els serveis i professionalitat de Sergi Romero, anterior director financer.

El MoraBanc Andorra va sumar la segona derrota del curs a l’Eurocup a la pista de la Penya per 90-80 en un duel en què els tricolors van aguantar el ritme verd-i-negre només un quart i van acabar caient sense pal·liatius.El duel va arrencar fred per culpa d’una avaria al marcador (no va funcionar durant el partit), però amb el MoraBanc més endollat agafant una primera diferència de 4 a 9. El matx tenia ritme, però molt poc encert, tot i que a poc a poc la Penya es va anar endollant i va aprofitar els mals moments dels tricolors al tram final de l’últim període per capgirar el marcador (23-20). Els locals van seguir millor sobre el parquet de l’Olímpic, i van aprofitar les errades dels homes d’Ibon Navarro en el tir i en les pèrdues per anar obrint un forat que va arribar fins als 17 punts (màxima diferència) al descans amb el 53 a 36 que reflectia el marcador.A la represa, el duel va entrar en una dinàmica d’intercanvi de cops que va perjudicar clarament un MoraBanc fluix en defensa que no podia aturar un Ante Tomic i un Joel Parra que duien els tricolors de corcoll. Codi Miller-McIntyre, sense gaire èxit, intentava contrarestar-ho, però els catalans manaven de 21 a falta de l’últim quart (75-57). Els tricolors van intentar buscar una reacció heroica, però ahir no van notar-se còmodes sobre la pista, i el miracle no va acabar arribant. L’intent de reacció va servir únicament per maquillar el marcador en el tram final en un duel que va acabar sense David Jelínek, eliminat després que li xiulessin dues tècniques seguides, i amb els del Principat sumant la segona desfeta europea.Els tricolors tancaran diumenge a Vitòria contra el Baskònia la primera part de la temporada abans que la competició de clubs s’aturi a causa de les finestres de la FIBA per a la classificació per al Mundial del 2023, que es farà a les Filipines, Japó i Indonèsia.El rival del MoraBanc a l’ACB, el Baskonia, estrena entrenador aquesta setmana amb l’arribada de Neven Spahija, que substitueix el cessat Dusko Ivanovic. Spahija ja va entrenar els bascos i va guanyar una lliga.