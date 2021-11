Actualitzada 17/11/2021 a les 12:01

La selecció va caure de manera contundent contra Alemanya en el duel directe de la segona jornada del Campionat d’Europa, que s’està celebrant a la localitat portuguesa de Paredes. Els teutons, sobre el paper, eren el combinat amb un nivell més similar al de la selecció, però ahir van aconseguir imposar-se amb claredat i no van donar cap tipus d’opció als tricolors, que no van ser capaços de demostrar el seu joc sobre el parquet i que seguiran ocupant el fanalet vermell de la classificació.El duel va arrencar amb alternatives, però amb Alemanya portant gairebé en tot moment el control, i Max Thiel va avançar-la als cinc minuts amb un tir llunyà que va sorprendre Carlos da Sousa. Cinc minuts després, Mats Zilken va fer el segon amb un tir per l’escaire, i encara abans del descans els alemanys van tornar a marcar gràcies a Daniel Strieder. A la represa, Zilken, de penal, va seguir ampliant la diferència, però Nil Dilmé va poder retallar la distància després d’una jugada individual, tot i que Zilken va tancar la seva gran actuació amb el tercer gol del seu compte particular a dos minuts del final.Després del duel, el tècnic Wiffy Balart va manifestar que “no ha estat el partit que buscàvem per part nostra”, i va afegir que “hem fet una molt mala primera part sense idees i sense tapar els seus tirs”. A més, va assenyalar que “crec que hi ha hagut un canvi d’actitud a la segona part després del que hem parlat al vestidor, hem dominat la segona meitat, però quan teníem el partit controlat ens han marcat de penal”, i va cloure que “hem fet una bona segona part, és el camí que hem de buscar i hem de seguir treballant”.Els tricolors afronten avui la tercera jornada del campionat a partir de les 19.30 hores, quan s’enfrontaran a França.