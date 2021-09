Sevilla, tret de sortida

El MoraBanc Andorra s’enfronta aquest vespre al Coosur Reial Betis a San Pablo, en la jornada inaugural de la Lliga Endesa

No és, tradicionalment, el Pavelló Municipal d’Esports de San Pablo un feu propici per al MoraBanc Andorra. L’equip tricolor només ha aconseguit una victòria –març del 2018– en les darreres cinc visites a Sevilla i de ben segur que trencar aquesta tendència i començar amb un somriure serà un dels al·licients. És una realitat, una estadística pura que no ha de servir, ni de bon tros, per tirar aigua al vi i que no ha d’evitar el fet d’afrontar amb la il·lusió que mereix el primer partit de lliga aquest vespre (20.45 hores) davant el Coosur Reial Betis.



Després de facturar