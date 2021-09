La selecció femenina s'enfronta a Liechtenstein

Actualitzada 18/09/2021 a les 06:47

Després de dos anys sense poder competir –ho va fer davant Luxemburg el juny del 2019– la selecció femenina s’enfronta aquest vespre al combinat de Liechtenstein (20.00 hores) en un partit amistós. Les noies de José Antonio Martín han viatjat molt motivades i il·lusionades a Triesen, on avui es veuran les cares amb el seu rival. Aquest serà el primer dels dos amistosos pactats entre totes dues federacions, ja que el juny de l’any que ve Liechtenstein tornarà la visita venint a jugar un nou amistós, en aquest cas a Andorra.El seleccionador va explicar que “estem treballant i fent petits passos endavant en l’àmbit competitiu”, un aspecte que servirà perquè les andorranes es provin “contra una selecció de més o menys el nostre nivell per saber on ens trobem en l’actualitat”.La base de la selecció és, lògicament, l’Enfaf, però jugadores com Tere Morató –que juga a la Lliga Iberdrola amb el Vila-real– o María Ruzafa, de l’Águilas, estan destinades a marcar la diferència. “No tothom té l’oportunitat de jugar amb la seva selecció i representar el país”, va destacar la davantera del Vila-real.