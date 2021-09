El líder examina l'FC Andorra

Els tricolors reben l’Atlètic Balears amb l’objectiu de tornar a guanyar

L’FC Andorra rep aquesta tarda l’Atlètic Balears a l’Estadi Nacional (17.00 hores), un rival gens propici per buscar la reacció després d’haver encaixat el cap de setmana passat la primera derrota de la temporada, ja que el conjunt illenc arribarà al país com a líder del grup 2 de la Primera RFEF. Per a aquest duel, Eder Sarabia no podrà comptar encara amb Marc Aguado, que complirà l’últim dels quatre partits de sanció que va rebre, ni amb Marc Pedraza, que segueix recuperant-se de la lesió.



L’Atlètic Balears arriba després de sumar set punts dels nou possibles amb dues victòries i