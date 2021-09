Estrena de la selecció femenina de 15 a Còrsega

Disputarà un amistós contra el combinat regional demà a l’Stade de Vignetta

La selecció femenina de rugbi de 15 s’estrenarà demà en un duel amistós contra l’Squadra Corsa (selecció regional de Còrsega) a l’Stade de Vignetta d’Ajaccio. Aquest serà un pas més de la feina que està realitzant la FAR (Federació Andorrana de Rugbi) des de fa anys per tal d’impulsar el rugbi femení, que compta amb una selecció de set, i també amb l’equip femení del VPC competint a les lligues de Catalunya.



El seleccionador, Dani Raya, tindrà a la seva disposició 24 noies i finalment no podrà comptar ni amb Sara Casanova ni amb Carla Micas, lesionades el cap de setmana