Una vuitantena d'equips seran a la cinquantena edició del Ral·li d'Andorra

Actualitzada 16/09/2021 a les 07:05

Uns 80 equips participaran aquest cap de setmana en una edició especial del Ral·li d’Andorra, prova de regularitat per a vehicles clàssics, ja que arriba al 50è aniversari. Andorra la Vella tornarà a ser l’epicentre de la prova un any més amb l’aparcament de Prada Casadet com a pàdoc, la sortida serà dissabte a les 17.00 hores des del pont de la Rotonda, mentre que la base operativa de la cursa serà al comú de la capital. Es preveu que la competició acabi diumenge pels volts de les 13.30 hores i posteriorment hi haurà l’entrega de premis.Pel que fa a la participació, s’espera un gran nivell, ja que fins a deu pilots i copilots que han guanyat algun cop el Ral·li d’Andorra prendran part dissabte a la tarda a la sortida de la competició.