Majoria d'edat titànica

Actualitzada 16/09/2021 a les 07:02

En tot just unes setmanes, Ramon Aranda emprendrà l’aventura de la Titan Desert. Però enguany serà un any especial, ja no tan sols pel retorn al Marroc després que l’edició passada s’hagués de fer a Almeria a causa de la Covid-19, sinó perquè enguany el corredor aconseguirà la majoria d’edat a la prova amb 18 edicions disputades. Ell, juntament amb un altre Ramon, el català Ramon Espelt, són els únics ciclistes que han participat a totes les edicions de la Titan Desert i tots dos ja tenen el dorsal preparat per competir al Marroc entre el 10 i el 15 d’octubre.Immers en els entrenaments i els preparatius d’aquesta nova aventura, Aranda va explicar al Diari que “és una aventura més, tornarà a ser una mica diferent com l’any passat pel tema de la Covid-19, però segur que serà una mica millor perquè podrem tornar al Marroc”. Precisament, el corredor va expressar que té “moltes ganes de tornar al desert del Marroc després de l’any passat a Almeria, que va ser passat per aigua”.Pel que fa al recorregut, l’organització de l’esdeveniment va decidir apostar pel mateix que s’havia de fer el 2020 i que finalment no es va poder realitzar per l’ajornament de la prova, i Aranda expressa que “és un recorregut dur amb uns 639 quilòmetres i gairebé 8.000 metres de desnivell”. La prova ar­rencarà a Boumalne Dades diumenge 10 d’octubre i després de sis jornades travessant el desert del Marroc finalitzarà a Maadid.Aranda no fallarà a la cita amb la Titan Desert, ni tampoc a la cita amb el Quality Team, equip habitual de les últimes edicions amb el qual tornarà a competir a l’octubre juntament amb Joan Montaner i Toni Ramírez.