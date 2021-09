Ros vol a Andorra a la candidatura olímpica

Actualitzada 15/09/2021 a les 07:01

L’ambaixador d’Espanya al Principal d’Andorra, Àngel Ros, va demanar en una entrevista radiofònica que la candidatura Barcelona-Pirineus per als Jocs Olímpics d’hivern del 2030 inclogui també Andorra i França, perquè seria un projecte “molt positiu per al conjunt del Pirineu”.En declaracions a l’emissora UA1 Lleida Ràdio, Ros va apuntar que es tracta “d’un gran projecte” que pot ser molt beneficiós per a Barcelona, però que és necessari plantejar la candidatura “des d’una òptica global del Pirineu, que comença a les grans estacions d’Osca, segueix a Lleida i Andorra i arriba al Pirineu francès”. A més, Ros va afegir que el Pirineu és una àrea “menys coneguda en l’esport de muntanya i aventura, com l’esquí, que altres zones com els Alps o els països nòrdics”, que han aconseguit una gran projecció després d’acollir diverses edicions dels Jocs d’hivern.La Generalitat de Catalunya, impulsora de la candidatura, va enviar una carta al juliol al Comitè Olímpic Espanyol confirmant la seva voluntat d’iniciar converses amb el COI per presentar una candidatura per acollir els Jocs. A més, segons van explicar fonts del govern català al Diari, la voluntat catalana és que “hi hagués algun tipus de col·laboració amb Andorra”, tot i que van destacar que la candidatura estava en una fase “molt prematura” i que encara s’ha de buscar el possible encaix.