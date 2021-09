Homenatge de la FAE als tres pioners de l'esquí andorrà

Actualitzada 14/09/2021 a les 19:51

La Federació Andorrana d'Esquí (FAE) ha organitzat un acte d'homenatge aquest dimarts a tres de les figures de l'esquí andorrà més destacades en l'evolució de l'esport de la neu al país: Lluís Molné, Lluís Viu i Francesc Viladomat, segons informa la federació en un comunicat. Conjuntament amb les seves famílies, han rebut el reconeixement de la FAE i de les institucions d’Andorra, amb el cap de Govern, Xavier Espot, al capdavant, així com del comú d’Andorra la Vella, clubs i diferents entitats que han volgut assistir a l'acte celebrat a la capital.Els tres van ser els primers olímpics andorrans que van haver de competir sota la bandera espanyola en no estar reconegut encara en aquells anys el Comitè Olímpic Andorrà a més dels promotors de molts canvis a la neu andorrana, segons informa la FAE, d'aquí el seu reconeixement, donat que l'impuls dels tres va ser clau per aconseguir que l’esquí es catalogués d’esport d’Interès Nacional, fins a l’any 1965 en què es va declarar tot l’esport d’Interès Nacional.L'acte d'avui s'ha celebrat a la Sala de la Consòrcia del comú de la capital i ha comptat amb la presència dels familiars dels homenatjats, els tres exesquiadors que han rebut una placa de reconeixement. Francesc Viladomat de manera pòstuma, a través de la seva família, present a l’acte.