“Crec que més o menys som on havíem de ser”

El tècnic tricolor creu que l’equip encara pot progressar en diversos aspectes i destaca la millora en la capacitat de moure la pilota

El tècnic del MoraBanc Andorra, Ibon Navarro, conversa amb el Diari sobre l’actualitat de l’equip en la setmana del debut a la Lliga Endesa.



Dissabte van acabar la pretemporada. Quina valoració en fa?

És una més i les coses canvien molt l’última setmana de preparació. Els partits serveixen de poc, sobretot per anar veient coses que s’han de millorar, però no són referència. Hi ha molts equips amb estius brillants que arrenquen malament, i també d’altres que arriben amb mals resultats i comencen bé el curs.



I amb quines sensacions arriben a l’inici de l’ACB?

Crec que més o menys som on havíem de