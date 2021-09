Andorra 2027 es troba amb la resta de candidats

Actualitzada 14/09/2021 a les 07:00

Una delegació de la candidatura de Soldeu-el Tarter per acollir el Campionat del Món d’esquí alpí del 2027 va desplaçar-se a Vilamoura (Portugal) convocada per la FIS per tal de conèixer les persones que hi haurà al capdavant de les inspeccions. A més d’Andorra, també van ser-hi presents la resta d’aspirants: Crans Montana (Suïssa), Garmisch-Partenkirchen (Alemanya) i Narvik (Noruega).El director general de la candidatura, David Hidalgo, i el director d’hospitality, Alex Orúe, van ser presents a la localitat on se celebrarà la votació definitiva el maig que ve per saber quina estació acollirà el Mundial. Durant l’estada, la FIS també va traslladar als diferents aspirants les normes de fair play que s’hauran de seguir els mesos de promoció, així com el calendari amb els propers passos, com ara la reunió de tardor de Zuric, on Andorra exposarà el projecte i rebrà una primera valoració.