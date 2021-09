Xavi Cardelús acaba en la 21a posició al GP d'Aragó

Actualitzada 13/09/2021 a les 06:50

Xavi Cardelús es va classificar 21è al Gran Premi d’Aragó del Campionat del Món de Moto2 que es va celebrar ahir a Motorland. Una cursa marcada per les altes temperatures que, combinades amb els neumàtics i la pujada de pressió al seu interior, va fer que esdevingués una prova de supervivència. L’andorrà, que sortiria des de l’onzena línia de la graella i que participava com a wild card, va superar dos pilots a la primera volta i, a partir d’aquest moment, va estar girant amb John Mcphee, que el va superar per una sola dècima a la línia d’arribada. “Com a classificació, la 21a posició és positiva, però he mirat sempre de ser el màxim competitiu possible en unes condicions difícils”, va explicar Xavi Cardelús a la finalització de la cursa.