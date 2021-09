Doble derrota del VPC contra el Barça a Encamp

Actualitzada 13/09/2021 a les 06:49

Els equips masculí i femení del VPC Andorra van perdre davant el Barça en dos compromisos amistosos de pretemporada que es van disputar a Prada de Moles.Per les noies, que van perdre per 10-32, era el primer assaig de preparació i van oferir un notable nivell davant d’un equip de campanetes i més rodat com el blaugrana. Per part seva, el VPC masculí va perdre de manera contundent per 0-73. L’equip de Jean Arnaudin, que van barrejar jugadors del primer i el segon equip, no van tenir cap opció davant d’un dels millors conjunts d’Espanya.