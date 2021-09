David Valero i Rocío del Alba s'imposen a La Massana

Actualitzada 13/09/2021 a les 06:49

David Valero i Rocío del Alba es van emportar la victòria en l’edició de la Continental Super Cup Massi 2021 que es va disputar al circuit de Vallnord-Pal Arinsal. Tant del Alba, que reapareixia després de la seva lesió als Jocs Olímpics, com Valero, que es va penjar el bronze a Tòquio, no van donar cap opció als seus rivals i van dominar la prova amb comoditat. Ja des del primer gir Valero va començar a incrementar el ritme i va obrir un petit forat que mai es va tancar, i va anar confirmant les seves bones sensacions fins a cavalcar cap al triomf amb un crono d’1h09’41”. Cullell, molt combatiu, es va destacar en la segona posició i va ser el guanyador sub23. En categoria femenina, la campiona d'Espanya Rocío del Alba va atacar des d'un bon inici i ningú no va ser capaç de seguir-la, i va celebrar la seva gran victòria amb un temps de 1h10’36”. Ana Santos va ser la vencedora femenina en la categoria sub23.