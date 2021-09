L’FC Andorra cau per la mínima al Carlos Belmonte i encaixa la primera derrota de la temporada

De vegades, la superioritat no és només el toc. En trams enllaunats, com el que va viure l’Andorra durant gairebé 40 minuts, fa falta un brot d’inspiració, un recurs, supremacista o no, per trobar la llum. La possessió fins a no poder més serveix de ben poc quan els traços són, majoritàriament, horitzontals. Quan la pilota viatjava endreçada d'un costat a un altre sense trobar-li escletxes al blindatge de l’Albacete, un Andorra poc afilat i sense punta, va signar la redenció al Carlos Belmonte (1-0).



És evident que l’Albacete Balompié té una estructura de Primera Divisió i és un dels indiscutibles