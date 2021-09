Vicky Jiménez s'acomiada de l'US Open als quarts

En un partit aturat per la pluja va caure davant Robin Montgomery

Vicky Jiménez Kasintseva va caure eliminada del quadre individual de l’US Open júnior després de perdre ahir en dos sets davant la nord-americana Robin Montgomery (3-6 i 2-6). El partit va quedar suspès temporalment per la forta pluja que queia sobre Flushing Meadows durant la primera mànega, amb un 2 a 3 parcial per a la tennista local, i l’andorrana va estar menys fluïda i afortunada a la represa.



Malgrat perdre en dos sets, els primers compassos del partit van ser força igualats, just abans de l’aturada, amb Vicky mostrant-se agressiva i les dues jugadores mantenint el servei en els primers