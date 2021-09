Un FC Andorra sense punta cau al Carlos Belmonte (1-0)

Actualitzada 11/09/2021 a les 23:50

L'FC Andorra ha encaixat la primera derrota del curs a la Primera RFEF davant l'Albacete en un partit on l'equip tricolor ha tingut la possessió i les poques ocasions que s'han generat. La falta de punteria i d'enginy han penalitzat massa l'equip d'Eder Sarabia que veu frenada al Carlos Belmonte la seva tendència per un gol de Manu Fuster al minut 51 en aprofitar un mal rebuig de Riera. Tot i quedar-se l'Albacete durant 40 minuts amb un home menys, l'Andorra ho ha intentat amb accions de Zourdine i Carlos Martínez, que no ha estat titular, però no ha estat capaç d'aconseguir el gol de l'empat.