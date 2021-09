Mònica Doria, classificada per a les semifinals de caiac i canoa

La palista andorrana buscarà avui entrar entre les 10 millors i arribar a les finals

Mònica Doria es va classificar ahir per a les semifinals de les dues disciplines, caiac i canoa, de la Copa del Món que s’està disputant a la localitat francesa de Pau.



En la modalitat de caiac, la palista andorrana va acabar 16a a la classificació, a més de sis segons i mig de la primera, Camille Prigent, amb un temps de 111’’37 i amb dos segons de penalització per un toc a la porta 11. Laura Pellicer no va passar el tall i no va aconseguir l’accés a les semifinals en quedar 30a amb un crono de 123’’67 i quatre segons