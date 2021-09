L’FC Andorra visita el Carlos Belmonte d’Albacete per primer cop a la història en un xoc de filosofies semblants

La nova Primera RFEF permet partits de traçada llarga com el d’aquest vespre al Carlos Belmonte davant l’Albacete Balompié. Per primer cop a la història, l’FC Andorra visitarà el recinte de l’equip manxec que, curiosament, bufa ja 61 espelmes. Després d’arrencar un punt al darrer sospir a Algesires, el grup d’Eder Sarabia afronta a les 21.00 hores el segon desplaçament consecutiu i davant d’un dels outsiders destacats del grup.

Serà, sens dubte, un xoc simètric, de filosofia semblant –que no idèntica– i de dos equips amb molta tirada per la possessió. “Pilota només n’hi ha una i això provocarà moments per