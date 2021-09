Eder Sarabia posa l'accent en l'aspecte defensiu

El tècnic tricolor assegura haver detectat les errades d’Algesires

Abans de la sessió d’entrenament a l’Estadi Nacional, la plantilla de l’FC Andorra va repassar les imatges del darrer partit, el disputat al Nuevo Mirador d’Algesires, on l’equip tricolor va rescatar un punt in extremis. Tot i el pòsit que va deixar marcar a les acaballes i salvar els mobles, els dos gols encaixats, que van avançar 2 a 0 els andalusos van ser del tot evitables, i els jugadors i el cos tècnic van analitzar l’aspecte defensiu de l’enfrontament.



L’entrenador de l’Andorra, Eder Sarabia, va reconèixer les mancances i haver-les detectat. “En moments determinats no vam tenir la tranquil·litat que