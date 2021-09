La selecció sub 17 cau contra Itàlia a l'Europeu

La selecció andorrana sub 17 va perdre ahir contra Itàlia per 0 a 9 en el segon partit de l’Europeu de la categoria, que s’està disputant a la localitat portuguesa de Paredes. Els nois dirigits per Miquel Umbert també van caure contra Portugal i avui disputaran el tercer partit, a les dotze del migdia, contra Espanya.