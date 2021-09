Actualitzada 09/09/2021 a les 06:40

Moussa Diagne no jugarà el darrer partit de la pretemporada, dissabte a Tolosa davant el Pau Orthez, per una lesió muscular al bessó de la cama dreta. El retorn del pivot, que ja no va disputar la Lliga Catalana, “dependrà de la seva evolució”, va informar el club.