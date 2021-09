Cardelús, amb 'wild card', serà present a Motorland

El pilot andorrà torna al mateix escenari on va córrer l’any passat

Xavi Cardelús torna aquest cap de setmana al Campionat del Món de Moto2, amb una wild card, per disputar la tretzena cursa de la temporada, que tindrà com a escenari el circuit de Motorland. D’aquesta manera, l’andorrà torna al Mundial al mateix escenari on la temporada passada va córrer dues curses consecutives com a substitut del lesionat Arón Canet a l’equip de Jorge Martínez Aspar i va aconseguir una 20a posició com a millor resultat.



Ara, i a les files de l’equip Promoracing, Cardelús té una nova oportunitat de lluitar contra els pilots mundialistes en una temporada en la qual ha