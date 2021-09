Andorra marxa de Budapest amb molt poc premi (2-1)

Actualitzada 08/09/2021 a les 23:18

La selecció absoluta ha perdut al Puskás Aréna de Budapest contra Hongria (2-1) en el darrer partit de la present finestra de partits corresponents a la fase de classificació pel Mundial de Qatar 2022. Dos gols matiners dels hongaresos, Adam Szalai de penal i Botka, han aplanat el camí de l'equip magiar que ha acabat, però, donant la pilota a Andorra i perdent temps. Un gol anul·lat per un dubtós fora de joc de Cucu i el que ha signat Max Llovera a falta de nou minuts hauria pogut significar arrencar un empat històric que no s'ha definit per detalls. Andorra, molt combativa, reprendrà la fase de classificació el proper 9 d'octubre amb la visita d'Anglaterra a l'Estadi Nacional.