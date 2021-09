Kilian Folguera guanya el Campionat de Catalunya

Actualitzada 07/09/2021 a les 06:37

Kilian Folguera va guanyar el cap de setmana passat la cursa del Campionat de Catalunya de BTT de marató en la categoria sub 23 en una prova que es va disputar a la localitat lleidatana de Tàrrega. La cursa tenia un total de 66 quilòmetres i un recorregut de 1.500 metres de desnivell, amb l’arribada i la sortida al càmping de Tàrrega.El corredor de l’equip BSix-Jorma va dominar la prova des de l’inici fins al final i va estar seguit per Sergio Gutiérrez, tot i que en cap moment va arribar a perillar el triomf del ciclista del Principat. Finalment va creuar la línia d’arribada amb un temps de 2 h 48’47”, superant Gutiérrez en 53 segons. El podi va completar-lo Lluc Agustí, que va entrar a més d’un minut del temps aconseguit per Folguera.A la categoria Master femenina la resident Marta Ballús va finalitzar segona després de ser superada a la línia de meta per Anna Jordens per un segon.