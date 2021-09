Estada de pretemporada dels equips EEBE a Stelvio

Actualitzada 07/09/2021 a les 06:43

Els equips EEBE (esquí estudi batxillerat esportiu) sub 16 i sub 19 de la Federació Andorrana d’Esquí estan realitzant estades de pretemporada a la glacera italiana d’Stelvio per posar-se a punt de cara a l’inici de la competició. En el cas del conjunt sub 16, els joves esquiadors van arribar-hi el 29 d’agost i marxaran avui, mentre que el combinat sub 19 va arrencar els entrenaments el dia 1 i els allargarà fins divendres. Els dos grups realitzen treball de manera diferenciada, tot i que en alguns casos es fan sessions conjuntes.El responsable esportiu dels equips EEBE, Xavier Bellsolà, va manifestar que “les sensacions són superbones i el grup sub 19 està funcionant molt millor que l’any passat”. A més, va afegir que “tenim un grup de joves sub 19 que fa dos anys que està amb nosaltres i això es nota molt, perquè ja estan en la dinàmica, els hem estat formant i ara obtenim els fruits”.En aquestes estades a Stelvio no hi ha present l’equip EEBE sub 19 femení, ja que actualment aquest conjunt es troba integrat dintre de l’estructura de l’equip nacional femení.