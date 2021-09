Actualitzada 06/09/2021 a les 06:42

El MoraBanc Andorra va perdre 77-78 contra el Joventut de Badalona el duel pel tercer i quart lloc de la Lliga Catalana. El conjunt d’Ibon Navarro va ser millor durant bona part del partit, però una cistella final de Vladimir Brodziansky va condemnar els tricolors.El MoraBanc va arrencar millor liderat per un gran Drew Crawford i va arribar a agafar rendes properes als deu punts, tot i que la Penya va reaccionar. Al segon quart els tricolors van obrir més marge i el resultat va arribar 34-26 al descans. A la represa, el MoraBanc va seguir duent el ritme del joc i va entrar als deu últims minuts guanyant 56-51, tot i que la Penya va reaccionar a l’últim període i va igualar el duel a 56 al tram final.Durant els últims minuts va haver-hi intercanvi de cistelles, i una de Codi Miller-McIntyre a 1,9 segons per al final feia presagiar que el triomf acabaria sent tricolor, però Vladimir Brodziansky va poder anotar sobre la botzina després d’una acció de qualitat per acabar donant el triomf a la Penya.El MoraBanc tancarà a Tolosa la pretemporada dissabte que ve, quan s’enfronti al Pau Orthez abans del debut a la Lliga Endesa la setmana següent al camp del Betis.