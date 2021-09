La selecció visita Wembley preparada per patir després del triomf contra San Marino

La selecció absoluta visita aquesta tarda Wembley per enfrontar-se a Anglaterra a la cinquena jornada del Premundial del 2022. Tot just tres dies després del triomf contra San Marino, els tricolors s’enfrontaran a la vigent subcampiona d’Europa en un duel que es preveu com un retorn a la realitat, on Andorra haurà d’estar preparada per patir contra un combinat que vol encarrilar la classificació directa per al Mundial com a líder del grup I de la fase de classificació.



El seleccionador anglès donarà descans previsiblement a bona part dels jugadors que van ser titulars al triomf 0-4 contra Hongria dijous, i