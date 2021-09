Mònica Doria queda fora de la final en la modalitat de caiac

Actualitzada 05/09/2021 a les 06:40

Mònica Doria no va poder classificar-se per la final de la Copa del Món de piragüisme en eslàlom que s’està celebrant a la Seu d’Urgell aquest cap de setmana després de finalitzar en 14a posició a la semifinal a causa dels quatre segons de penalització que va rebre per tocar les portes 3 i 14 del canal del Parc del Segre alturgellenc.La palista va completar la seva baixada en un temps de 100”86, a vuit segons del millor temps de la semifinal, que va ser per Mallory Franklin, i a menys de dos segons de la desena plaça que li hauria donat accés a la gran final. De fet, sense els quatre segons de penalització, Doria hauria aconseguit classificar-se en cinquena posició. A la gran final, la victòria va ser per a la guanyadora del bronze a Tòquio, l’australiana Jessica Fox, seguida per la britànica Mallory Franklin i l’eslovaca Eliska Mintalova.Avui acabarà la Copa del Món de la Seu d’Urgell amb la disputa de les rondes finals de canoa amb triple participació nacional. A les 9.00 hores arrencarà la semifinal, i la primera palista a baixar serà Noemí Font, seguida per Laura Pellicer, mentre que Mònica Doria serà la novena competidora a sortir. Les deu millors passaran a la gran final que se celebrarà a partir de les 11.33 hores.