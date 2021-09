La Sportiva Andorra Trail finalitza amb el recorregut #lacarroi

Actualitzada 05/09/2021 a les 16:50

La Sportiva Andorra Trial ha finalitzat aquest diumenge amb un recorregut anomenat #lacarroi que ha començat a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria i ha acabat a la plaça Co-Prínceps d’Escaldes-Engordany. El guanyador en categoria individual masculina ha estat Òscar Casal i Roser Español, en categoria individual femenina, segons informa l'organització en un comunicat. L’equip de La Sportiva format per Arnau Cases i Isaac Barti, en categoria parelles masculines i Elodie Varraine i Andreu Prost, en categoria parelles mixtes han aconseguit la victòria finaldesprés de les tres etapes que formaven la prova. De nou, 130 participants han pres la sortida.Durant el lliurament de premis, el màxim responsable de l'organització, Gerard Riat, ha valorat la prova positivament però ha afegit que "ens plantejarem moure la cursa un parell de setmanes per intentar que la gent que estigui de vacances pugui preparar La Sportiva Andorra Trail com cal”.