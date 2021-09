L'Indústrias Santa Coloma fa una estada a Encamp

Actualitzada 05/09/2021 a les 06:36

Els representants del Comú d’Encamp van visitar ahir l’expedició de l’Indústrias Santa Coloma de la Primera Divisió espanyola de futbol sala que està realitzant una estada de pretemporada a les instal·lacions encampadanes per segona temporada consecutiuva. L’equip està dirigit per Javi Rodríguez, exfutbolista de l’FC Barcelona, visitant habitual al país ja sigui com a blaugrana, o també amb el Nike Camp o el Campus Riba.El conseller de Joventut, Esports i Turisme encampadà, Xavi Fernàndez, va manifestar que la voluntat del comú és fer de l’equip català un altre dels “històrics a la parròquia”. A més, Fernández també va apuntar que tant el comú com la directiva del club estan molt contents de poder entrenar-se a la parròquia en aquesta època perquè “tenim bona temperatura i bon clima”. L’equip català abandonarà avui la parròquia encampadana per disputar a Martorell el primer duel amistós de la pretemporada contra el Sala 5 Martorell.D’altra banda, Fernàndez va afirmar que els treballs d’arranjament de la piscina coberta segueixen el termini marcat.