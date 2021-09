L'Andorra HC, sense entrenador a 20 dies d'arrencar la competició

El club no ha trobat tècnic i Juan Sebastián podria fer-se càrrec de l’equip de manera temporal

L’Andorra HC segueix sense tenir entrenador de cara a la propera temporada després de la marxa de Wiffy Balart quan tot just resten 20 dies per arrencar la competició. Des del club van intentar incorporar un nou tècnic, però fins al moment no ha estat possible, i no es descarta que en el cas de no trobar substitut per a Balart, acabi sent Juan Sebastián, coordinador de la base de l’entitat, qui es faci càrrec de l’equip de manera interina.



Més enllà de la banqueta, també hi haurà alguns canvis a la plantilla. Respecte al curs passat seguiran, entre d’altres, Llorenç