Actualitzada 04/09/2021 a les 12:33

L’FC Andorra va tornar d’Algesires amb un punt al primer desplaçament a la Primera RFEF després d’empatar 2 a 2 al minut 89 en un partit boig que havia arrencat perdent 2 a 0. Tot i el mal inici dels homes d’Eder Sarabia i la mala fortuna, els tricolors van dominar a la segona meitat i van tenir opcions de sumar la victòria a l’afegit.Ni 15 segons va trigar l’Algesires a incomodar la porteria de Nico Ratti, però la centrada des de la dreta dels andalusos no va trobar, per sort, rematador. El gol local no va arribar a la primera, però sí que va fer-ho a la segona, això sí, en una jugada totalment desafortunada per a l’FC Andorra, i és que una falta directa servida per Álvaro va tocar a l’esquena de Tomás, que passava per allà de manera totalment involuntària, i va sorprendre el porter tricolor. El conjunt de Sarabia estava totalment noquejat i Roni va tenir el segon a les seves botes després de desfer-se de Riera, però la rematada va acabar sortint alta.L’FC Andorra buscava obrir el camp i progressar per les bandes amb els laterals i els extrems oberts i dominava la pilota, però de nou amb un rebot va estar a punt d’avançar-se l’Algesires, tot i que una mà espectacular de Nico Ratti va evitar una jugada desafortunada entre Adrià Vilanova i Martí. El porter, però, no va poder fer res pocs instants després per evitar el 2 a 0 dels locals després que Almenara rematés amb el cap al primer pal una centrada mil·limètrica de Tomás. Sarabia va intentar esperonar els seus durant la pausa d’hidratació, i va estar a punt d’aconseguir-ho amb un xut de Marc Fernández des de la frontal que va sortir fregant la porteria de Crespo i amb una caiguda de Dani Morer dins de l’àrea que els visitants van reclamar com a penal, tot i que el domini tricolor en el tram final de primera meitat no va traduir-se al marcador i el duel va arribar 2 a 0 al descans.A la represa l’FC Andorra va seguir movent la pilota i apropant-se cercant el gol, i va estar a punt de retallar distàncies amb una rematada de Roger Riera a la sortida d’un córner que es va estavellar a l’exterior de la xarxa local, i posteriorment amb una recuperació de Carlos Martínez que va estar a punt de suposar el 2 a 1, tot i que no va poder rematar bé després de relliscar. Sarabia va canviar tota la banda esquerra per donar refresc a aquella zona de l’atac fent entrar Martí Vilà i David Martín. El tècnic basc va fer entrar també Hector Hevel, que va retallar diferències amb un golàs des de gairebé 30 metres que va entrar per l’escaire i que va situar el 2 a 1 al marcador.La diana del jugador d’origen holandès va fer entrar el matx en una nova fase amb els locals tancats per conservar la victòria i un FC Andorra totalment bolcat a l’atac cercant un empat heroic. Conscient d’això, el tècnic local va intentar que els seus jugadors trenquessin l’embranzida.El temps s’acabava però l’Andorra no ho deixava d’intentar i en un duel marcat pels rebots Hector Hevel, sense voler, va evitar que un xut de Carlos Martínez que anava a gol acabés entrant. Semblava que els tricolors sumarien la primera derrota del curs, però Hevel va aprofitar una errada defensiva dels locals per donar-li el 2 a 2 en safata a Rubén Enri al minut 89. Els homes de Sarabia en volien més i van lluitar fins al final per tornar d’Algesires amb tres punts, però el duel va acabar en empat.L’FC Andorra tindrà ara un nou desplaçament amb la visita a l’Albacete dissabte vinent.Més enllà de la fortuna de l’Algesires al primer gol, els tricolors van mostrar-se espessos a l’inici i això va estar a punt de costar-los la derrota.Tot i veure’s en una situació extremament desfavorable, els futbolistes no van donar-se per vençuts en cap moment i van poder sumar un punt.