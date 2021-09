El MoraBanc cau eliminat a la Lliga Catalana

Actualitzada 04/09/2021 a les 23:50

El MoraBanc Andorra no podrà defensar el títol de la Lliga Catalana després de perdre 82-79 contra el Baxi Manresa a la segona semifinal. Els tricolors han arrencat millor, però el conjunt manresà ha capgirat el duel ben d'hora i ha fet que els homes d'Ibon Navarro haguéssin d'anar a remolc bona part del partit.El MoraBanc ha lluitat fins el final, i fins i tot ha tingut un triple per dur el partit a la pròrroga, però ha acabat caient i no podrà jugar la final contra el Barça, que s'havia desfet de la Penya a la primera semifinal.Ara, els homes d'Ibon Navarro hauran de lluitar pel tercer lloc demà a partir de les 19.00 hores contra el conjunt badaloní.