El MoraBanc arrenca la defensa del títol

Actualitzada 04/09/2021 a les 12:32

El MoraBanc Andorra arrenca aquesta nit al Nou Congost de Manresa la defensa de la Lliga Catalana que va aconseguir de manera espectacular l’estiu passat davant de l’FC Barcelona amb la disputa de la semifinal contra l’amfitrió d’aquesta edició, el Baxi Manresa, a les 21.45 hores. Els tricolors tenen la mida presa a aquesta competició, i és que des del retorn a l’ACB, l’equip ha disputat la final en sis ocasions de set possibles (només va fallar l’any que el trofeu va disputar-se al Poliesportiu), aconseguint, a més, dos títols.De cara a aquesta Lliga Catalana, Ibon Navarro no podrà comptar amb Nacho Llovet, que estarà dues setmanes fora per una lesió muscular a l’adductor dret, però sí que recuperarà un altre dels interiors de la plantilla, Conor Morgan, després d’haver-se recuperat dels problemes físics. A més, Mario Nakic serà dubte fins a l’últim moment, ja que tot i entrenar dijous i ahir amb el grup, fins avui no es decidirà si pot disputar el duel davant del conjunt català.Després de les tres primeres proves de pretemporada, l’equip afronta el torneig amb la il·lusió d’intentar revalidar el títol i, en aquest sentit, l’entrenador ajudant del MoraBanc, David Eudal, va assenyalar que “defensem el títol i ho fem amb molt de gust”, a més d’afegir que “ens agrada molt disputar aquesta competició i lluitar per intentar guanyar-la”. En el mateix sentit, l’escorta David Jelínek va manifestar que “és un partit oficial, sabem què ens hi juguem i anirem a guanyar tot i enfrontar-nos al Manresa, que juga a casa i que també té experiència en aquest aspecte”.Sobre les claus del partit, el txec va destacar que “hem d’estar bé al darrere perquè ells corren bé i haurem de vigilar no tenir pèrdues perquè no puguin anotar fàcilment”. De la seva banda, Eudal va afirmar que “haurem d’estar bé en defensa si volem tenir possibilitats davant d’un equip que farà molt bon bàsquet com passa sempre amb tots els equips de Pedro Martínez”.L’altra semifinal de la Lliga Catalana ACB la disputaran el Barça i la Penya a partir de les 19.30 hores en un Nou Congost que podrà comptar amb un trenta per cent de l’aforament, percentatge que suposa la presència d’unes 1.500 persones.