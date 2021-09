El CV Encamp renuncia a jugar a Primera Nacional

Actualitzada 04/09/2021 a les 12:31

El CV Encamp no disputarà finalment la Primera Nacional (tercera categoria del vòlei a Espanya) sinó que ho farà una divisió per sota i participarà aquesta temporada a la Primera Catalana. Segons va explicar ahir l’entitat, aquesta decisió es va prendre “per poder donar als jugadors més joves l’oportunitat d’entrar a la pista de joc en alguns partits amb l’equip sènior i així garantir la continuïtat del club en les categories més altes”. A més, l’aspecte econòmic també va tenir influència per tal d’acabar baixant una categoria, ja que el pressupost que requereix la Primera Catalana és inferior al de la Primera Nacional.L’entrenador de l’equip sènior seguirà sent un any més José García, que treballarà conjuntament amb Adrián Garrido pel que fa a la formació dels joves de la base. Per a aquesta temporada, el CV Encamp tindrà dos juvenils amb una quarantena de joves que es podran anar incorporant al primer equip.En canvi, aquest any desapareixerà el juvenil femení, ja que bona part de les jugadores han marxat a estudiar a fora i altres han deixat el vòlei.