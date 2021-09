Vuitè triomf de la història (2-0)

Actualitzada 03/09/2021 a les 12:04

El d’ahir era un dia marcat en vermell al calendari i la selecció absoluta no va fallar, aconseguint la vuitena victòria de la història (quarta en partit oficial) després de superar per 2 a 0 San Marino a l’Estadi Nacional gràcies a dues dianes de cap de Marc Vales. Tot i la prudència prepartit de la plantilla i el cos tècnic, la sensació de festa i dia gran que es notava a l’ambient abans de l’inici del duel es va poder certificar posteriorment sobre la gespa en un duel que va ser tricolor d’inici a fi i on San Marino no va tenir cap tipus d’opció al llarg dels 90 minuts. L’equip nacional, acostumat normalment a patir i a competir sense premi, també va demostrar que és capaç de jugar a futbol i de gaudir, com demostraven els somriures dels futbolistes durant molts moments del matx.Ni un minut va trigar la selecció a tenir la primera aproximació amb un servei de cantonada posat per Marc Pujol que Àlex Martínez va rematar un pèl desviat amb l’esperó. Poc després va ser Pujol qui va estar a punt d’obrir el marcador amb un xut llunyà que va sortir fregant el pal de la porteria que defensava Elia Benedettini. San Marino treia aigua de la barca des de ben d’hora, però també intentava sorprendre amb alguna arribada aïllada, com amb dos xuts de Nanni i Battistini que no van trobar porta.Cucu va respondre a les arribades visitants amb una excel·lent jugada individual en què se’n va anar de tres rivals i on només va faltar el xut final, però el seu tret, ja sense angle, el va treure Benedettini amb una gran intervenció. I tal com diu la dita, cantiret que a la font vas, un dia o altre et trencaràs. I l’encarregat de trencar-lo, per partida doble, va ser Marc Vales, que primer va rematar de manera excel·lent una falta lateral servida per Joan Cervós, i pocs minuts després va repetir-ho amb un servei de cantonada que havia posat mil·limètricament Marc Pujol. El doblet de Vales va deixar totalment KO San Marino, i tot i una tímida arribada, el duel va seguir sent tricolor fins al descans, al qual es va arribar amb el 2 a 0.A la represa, San Marino va fer un tímid intent d’anar, com a mínim, per l’empat movent la banqueta i apropant-se més a la porteria de Jose Gomes, i va tenir l’oportunitat de retallar diferències amb una rematada de Zafferani a la sortida d’un córner, però Andorra va respondre ràpidament amb un xut llunyà de Sergi Moreno. El combinat nacional, esperonat per la grada, va anar pel tercer, que hauria estat històric per a la selecció, ja que mai ha fet tres gols en un partit, però el marcador ja no es va tornar a moure i Andorra va sumar els primers punts en aquest Premundial en un duel en què la victòria va eclipsar-ho tot, fins i tot l’estrena del VAR al país, que va passar del tot desapercebuda.Gairebé sense temps per poder gaudir de la victòria, la selecció absoluta visitarà diumenge Wembley per enfrontar-se a Anglaterra (18.00 h) en un duel en què no hi podran ser ni Marc Pujol ni Jordi Aláez, que compliran sanció després de veure la segona groga del Premundial. El migcampista de l'FC Santa Coloma i l’atacant del CD Manchego eren dos dels nou jugadors que estaven avisats de sanció si eren amonestats, i es perdran el duel contra el subcampió d’Europa.