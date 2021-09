Les seleccions nacionals tornen amb l'Europeu sub 17

Actualitzada 03/09/2021 a les 06:43

Després d’un any d’aturada per la pandèmia, les seleccions nacionals d’hoquei patins tornaran aquest final d’any a escena amb la disputa de l’Europeu. L’absoluta haurà d’esperar fins al novembre (entre el 14 i el 20) per disputar el Campionat d’Europa de la categoria a Paredes (Portugal), mentre que el combinat sub 17 arrencarà la competició la setmana vinent a la localitat lusitana.Els rivals dels tricolors seran Espanya, Portugal, Itàlia, França i Anglaterra, i la selecció estarà formada per Martí Farrero, Pau Bover, Yeray Hernández, Roger Buen, Roc Sánchez, Nil Solanes, Biel Hernández i Marc Avilés.