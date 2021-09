L'FC Andorra busca la primera victòria a domicili a Algesires

Actualitzada 03/09/2021 a les 11:58

L’FC Andorra afronta aquesta tarda (19.30 h, Nuevo Mirador) la primera sortida de la temporada, la visita a l’Algesires amb l’objectiu de mantenir la bona dinàmica de l’estrena a casa i sumar els tres punts a Andalusia per seguir a la part alta de la classificació del grup 2 de la Primera RFEF. Respecte al primer duel de la temporada, el tècnic tricolor, Eder Sarabia, podrà recuperar Martí Vilà i Álex Pastor, sancionats a la primera jornada després de ser expulsats al play-off d’ascens el curs passat, mentre que Marc Aguado seguirà sense estar disponible després del càstig de quatre partits imposat per la Federació Espanyola per insultar l’àrbitre en el duel contra la Reial Societat.Els tricolors arribaran a Algesires havent estat l’equip del grup amb menys descans entre partits, ja que el primer va acabar diumenge a la nit i ahir mateix van desplaçar-se a la ciutat andalusa. Sobre aquesta circumstància, Sarabia va manifestar que “és clar que pot tenir incidència”, i va afegir que “només hem pogut fer un entrenament en condicions, però tenim una plantilla de 25 jugadors i podem fer rotacions”.L’Algesires va arrencar la Primera RFEF sumant un punt al camp del Barça B, i sobre el rival, el tècnic tricolor va assenyalar que “és un equip que ens pressionarà a dalt, intentarà combinar amb la pilota i ens exigirà”. A més, va destacar que “hem de corregir alguns aspectes de l’últim partit, però hi anem amb il·lusió i ganes de fer-ho bé”.