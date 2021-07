L'inter escaldes s'assegura mig milió de la uefa

Actualitzada 05/07/2021 a les 06:41

La UEFA mantindrà la mateixa quantitat econòmica en els pagaments que realitza als clubs que disputen les prèvies de les competicions europees i no arriben a la lligueta, tot i que aquest estiu entrarà en vigor un petit canvi en la forma de pagament. Des d’aquesta temporada, tots els clubs que participin en les rondes classificatòries dels tornejos continentals (Champions League, Europa League i Conference League) rebran 100.000 euros per cada fase que disputin. A aquesta quantitat s’haurà de sumar una xifra que cada equip rebrà en funció de la ronda de la Conference League en què siguin eliminats, 150.000 euros a la primera, 350.000 euros a la segona, 550.000 euros a la tercera, o 750.000 euros a l’eliminatòria de play-off.Segons una circular emesa per la UEFA, l’òrgan rector del futbol europeu destinarà el tres per cent dels ingressos de les seves competicions als pagaments pels clubs que no arribin a la fase de grup dels seus tornejos. Tenint en compte que hi haurà uns ingressos de 3,5 bilions d’euros, la quantitat destinada als equips serà de 101,8 milions (s’han de restar 3,2 milions de diners que la UEFA destina a pal·liar l’impacte de la Covid-19). Així doncs, l’Inter Club d’Escaldes ja s’ha assegurat 200.000 euros d’ingressos per la seva participació en la ronda preliminar de la Lliga de Campions, i ara a la segona ronda prèvia de la Conference League. En el cas de quedar eliminat, cobraria 350.000 euros més, cosa que faria un total de 550.000 euros, mentre que en el cas de passar aquesta ronda, l’import total seria de 850.000 euros, un import que ascendiria a 1.150.000 en cas de superar dues rondes i caure eliminat als play-off de la Conference League.Pel que fa als altres dos representants del país que debuten aquesta setmana (FC Santa Coloma i UE Sant Julià) tenen assegurats 100.000 euros, i si són eliminats en aquesta primera ronda rebrien 150.000 euros més, que suposaria un total de 250.000 euros, mentre que si superessin la primera eliminatòria i caiguessin a la segona, el premi seria de 550.000 €. A més, el campió de la Lliga Multisegur rep 260.000 euros de la UEFA si no arriba a la fase de grups. En el cas d’Andorra, però, aquesta quantitat es reparteix entre tots els clubs tant de Primera com de Segona divisió des de fa més d’una dècada.L’FC Santa Coloma va viatjar dissabte al vespre cap a Gibraltar per enfrontar-se demà al Mons Calpe a la primera ronda de la UEFA Conference League (17.50 hores). El conjunt que dirigeix Albert Jorquera va fer dissabte l’últim entrenament al país abans de marxar al penyal en autocar en un trajecte proper a les 18 hores. L’equip farà avui l’entrenament oficial abans del duel.