Victòria del team Bulls a l'MBT Classic-Pyrenées

L'IRONMAN 70.3 TANCA EL MULTISPORTS FESTIVAL

Després de dues setmanes de competició (a més del Mundial de Triatló d’hivern celebrat al març) l’Andorra Multisport Festival clourà avui la seva primera edició amb el plat fort, l’Ironman 70.3 Andorra. Els corredors arrencaran la seva aventura al Llac d’Engolasters, on hauran de nedar 1.900 metres, abans d’agafar la bicicleta per completar un recorregut de 90 quilòmetres amb dues ascensions previstes al coll d’Ordino. Per últim, un cop arribats al Parc Central d’Andorra la Vella, on realitzaran la segona transició, el triatletes hauran de córrer 21 quilòmetres pel voltant del riu Valira fins a tornar al parc de la capital, on està instal·lada la línia de meta i el village de l’Andorra Multisport Festival.Pel que fa a la participació, es preveu que prenguin la sortida a primera hora del matí al llac d’Engolasters uns 700 participants, majoritàriament de països com Espanya, França, el Regne Unit, els Països Baixos i Alemanya. Tampoc faltaran els representants andorrans, que seran uns 25 dels dos clubs del país (Club Triatló Andorra i Club Triatló Serradells), a més de diversos atletes que aniran per lliure. A més, després de l’acord assolit pel Grup Ironman i la FATri (Federació Andorrana de Triatló), l’Ironman 70.3 Andorra serà també el Campionat d’Andorra de mitja distància, per tant, durant la jornada d’avui es coneixeran els campions nacionals de l’especialitat.Però més enllà dels atletes del país o dels grups d’edat, l’Ironman 70.3 Andorra comptarà amb un gran nivell d’esportistes professionals. En aquesta categoria participaran una cinquantena d’atletes (32 homes i 15 dones) que buscaran la victòria per ampliar el seu palmarès. En categoria masculina el principal favorit és Cameron Wurf, campió de proves Ironman a Itàlia o Austràlia, i també destaca la presència de David McNamee, tercer al Mundial del 2018 o el català Albert Moreno. Pel que fa a la cursa femenina, tot apunta que la victòria se la jugaran Ellie Salthouse, Emma Bilham o la britànica Chantal Cummings.