El Campionat d'Europa s'ajorna fins al novembre

Només quatre seleccions havien confirmat la seva presència

La Federació Europea de Patinatge (World Skate Europe) va decidir ajornar fins al novembre l’Europeu d’Hoquei Patins que s’havia de celebrar a finals d’agost a la localitat portuguesa de Paredes. Segons va explicar WS Europe, els organitzadors van decidir endarrerir uns mesos la cita continental per tal de tenir la màxima participació possible a causa que algunes seleccions no s’han pogut entrenar ni jugar durant els últims mesos.



Segons la normativa, perquè es fes el campionat hi havia d’haver un mínim de sis conjunts, i degut a la situació actual aquest número va baixar a quatre, però vist que alguns països